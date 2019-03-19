Покончивший в центре Москвы студент накануне отметил своё 23-летие

Молодому человеку, который свел счеты с жизнью на улице Большая Полянка Москве, 18 марта исполнилось 23 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

— При погибшем найдена предсмертная записка. Накануне ему исполнилось 23 года, — рассказал собеседник агенства.

Как уже сообщал Лайф, сегодня стало известно о молодом человеке, который совершил суицид на лавочке у детского сада в центре Москвы. Также стало известно, что он учился в Бауманке.