Бизнесмен получил 2,5 года колонии за гибель 12 человек при пожаре

Московский суд вынес приговор по делу предпринимателя Аламбека Тогузакова, который обвинялся в нарушениях требований противопожарной безопасности, что повлекло за собой гибель 12 человек. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

В ходе следствия было установлено, что в период с июня 2015 года по январь 2016 года бизнесмен вёл частную предпринимательскую деятельность в арендованном помещении. Согласно проведённой экспертизе, Тогузаков не соблюдал требований пожарной безопасности рабочего помещения. Также бизнесмен принял на работу двух иностранных граждан, которые находились в стране нелегально.

Решением суда Тогузаков был признан виновным. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как уже сообщал Лайф, 30 января 2016 года на северо-востоке столицы на улице Стромынке вспыхнул крупный пожар в швейном цехе, где производили подушки. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибло 12 человек. Среди них было трое детей, один из которых — младенец.