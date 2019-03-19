Назарбаев после отставки сохранит пост главы Совета безопасности Казахстана

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Назарбаев после отставки сохранит пост главы Совета безопасности Казахстана

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Нурсултан Назарбаев. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, сложивший сегодня свои президентские полномочия, заявил, что сохранит пост главы Совета безопасности республики.

Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьёзными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом конституционного совета, — заявил Назарбаев в ходе телеобращения.

Об уходе с поста лидера Казахстана Назарбаев объявил сегодня. Таким образом, он пробыл на этом посту почти 30 лет. Он также назвал временно исполняющего обязанности главы государства.

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