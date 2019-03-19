Назарбаев после отставки сохранит пост главы Совета безопасности Казахстана

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, сложивший сегодня свои президентские полномочия, заявил, что сохранит пост главы Совета безопасности республики.
— Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьёзными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом конституционного совета, — заявил Назарбаев в ходе телеобращения.
Об уходе с поста лидера Казахстана Назарбаев объявил сегодня. Таким образом, он пробыл на этом посту почти 30 лет. Он также назвал временно исполняющего обязанности главы государства.
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