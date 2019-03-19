В Кургане задержали приставшего к двум девочкам педофила-рецидивиста

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В Кургане задержали приставшего к двум девочкам педофила-рецидивиста

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Фото: © Pixabay

В Кургане задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в совращении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает портал URA.RU.

По версии следствия, 10 марта на мосту по улице Бурова-Петрова он приставал к двум девочкам, после чего скрылся с места преступления. При этом мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения.

Суд вскоре примет решение об избрании ему меры пресечения.

Известно, что ранее он был уже судим за аналогичное преступление.

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