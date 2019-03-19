Назарбаев в обращении к народу Казахстана: Низко кланяюсь всем вам

Глава республики, занимавший высокий пост почти 30 лет, сегодня объявил о сложении полномочий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сегодня объявил о сложении полномочий, обратился к нации с благодарственным словом. Прощальную речь политика транслировали все республиканские телеканалы.

Назарбаев поблагодарил народ Казахстана за многолетнюю поддержку.

— Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая доверила мне управлять страной в эти трудные времен. Огромное спасибо вам за это. Низко кланяюсь всем вам, — заключил политик.

Назарбаев возглавлял республику с момента получения ей независимости, то есть без малого 30 лет. Нынешний срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.