Эксперт назвал плюсы и минусы сезонного перевода времени

Доктор наук и профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Панин прокомментировал предложение о возврате сезонного перевода времени, сообщает РИА "Новости".

По мнению учёного, у данного внедрения есть как существенные плюсы, так и минусы. Преимущество, считает Панин, заключается в том, что летом светлое время суток будет использоваться эффективнее, однако главный минус — это неудобство.

— Неудобно просто много часов переводить, какие-то сбои могут происходить, — сообщил Панин.

Ранее Лайф писал о том, что в Госдуму внесли законопроект о возврате в России сезонного перевода времени. Инициатор предложения — член фракции "Единая Россия" Андрей Барышев. Он считает, что нововведение может благоприятно сказаться на здоровье и качестве жизни россиян.