В бундестаге призвали срочно отменить "крымские" санкции Евросоюза против РФ

Депутат бундестага Штефан Койтер на заседании программного комитета 5-го Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, которые были введены против РФ из-за ситуации с Крымом. Его слова приводит РИА "Новости".

— Санкции — неверный путь к поиску решения, они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их нужно срочно прекратить, — сказал он.

Койтер добавил, что различного рода информация, распространяемая о российском полуострове некоторыми СМИ, недостоверна. Он назвал такие новости фейками.

Кроме того, немецкий парламентарий напомнил, что в ситуации с санкциями надо учитывать международное право и не забывать о волеизъявлении жителей полуострова.

Ранее глава находящейся с четырёхдневным визитом в Крыму немецкой делегации сообщил, что впечатлён преобразованием полуострова за пять лет в составе РФ.

Крым стал частью РФ 18 марта 2014 года после референдума.