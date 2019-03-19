Экс-советник Кучмы: Победив на выборах, Порошенко развяжет кровавую бойню

Не исключено, что украинский лидер готовит ряд провокаций, в частности, решит послать корабли в Керченский пролив, считает политолог.

Президент Украины Пётр Порошенко в случае переизбрания на второй срок развяжет кровавую войну. Кроме того, у него всё готово для фальсификации выборов. Такое мнение в беседе с НСН высказал бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

Ранее лидер Незалежной сообщил, что не намерен "варить кашу" и "бегать на рыбалку" с властями РФ, таким образом ответив на слова президента России Владимира Путина.

По словам политолога, такое поведение Порошенко может говорить об его уверенности в том, что он вновь станет президентом, несмотря на низкие рейтинги.

— Он стал долларовым миллиардером, а также вывез всё своё семейство. А здесь убивают украинцев. Поэтому он знает, что если он станет президентом, то должен будет развязать ещё более кровавую бойню. Она принесёт ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов, — говорит Соскин.

Экс-советник Кучмы не исключил, что Порошенко, победив на выборах, может устроить провокации, например, послать корабли в Керченский пролив.

— Выборы будут такой своеобразной дымовой завесой. Напечатаны фальшивые бюллетени, на участках отсутствуют видеокамеры, розданы взятки, подкуплены люди, которые будут за него голосовать. Он пойдёт на фальсификацию, итогом которой станет его победа в первом туре, — говорит он.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. Антирейтинг уверенно возглавил нынешний украинский лидер Пётр Порошенко. По последним данным опросов, за него на грядущих выборах ни при каких обстоятельствах не будут голосовать почти 50% избирателей.