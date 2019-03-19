Матвиенко назвала надёжным временного преемника Назарбаева

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Матвиенко назвала надёжным временного преемника Назарбаева

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Касым–Жомарт Токаев. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала новость о назначении спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева исполняющим обязанности главы Казахстана.

Что касается Токаева, то это мой коллега, председатель сената, он видный государственный деятель, замечательный дипломат, который прошёл уникальную международную школу. Я не знаю, будет ли Токаев выставлять свою кандидатуру. Но то, что на переходный период Казахстан находится в надёжных, твёрдых руках, в этом я абсолютно уверена, — заявила она.

Матвиенко добавила, что собирается провести телефонный разговор с Токаевым.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы республики. Об этом он заявил в телевизионном обращении к нации. Исполнять его обязанности будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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