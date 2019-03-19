Netflix отказался сотрудничать с онлайн-кинотеатром Apple

Оказалось, что у сервисов не будет ни общего контента, ни какой-либо интеграции в будущем.

Руководитель Netflix Рид Хастингс в рамках двухдневного мероприятия под названием Netflix Labs заявил, что компания полностью отказывается сотрудничать с онлайн-кинотеатрам Apple. Последний будет представлен 25 марта. Об этом сообщает THR.

Мы хотим, чтобы люди смотрели наш контент в нашем сервисе. Мы приняли решение не встраиваться в сервис Apple. Рид Хастингс

По словам Рида, у компании были всегда мощные конкуренты. Хастингс считает, что именно это позволило Netflix работать лучше всего.

Напомним, Apple в своём сервисе должна будет предоставить доступ не только к собственному контенту, но и проектам партнёров (Starz, Showtime и HBO).