Песков заявил, что Путин сегодня общался по телефону с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер сегодня говорил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Сегодня днём был телефонный разговор президента (Владимира) Путина с президентом (Нурсултаном) Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании разговора
Дмитрий Песков
Как отметил представитель Кремля, пресс-служба пока не будет комментировать проведённую беседу лидеров двух стран.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.
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