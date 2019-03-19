Опубликован первый полноценный трейлер "Истории игрушек — 4"

Компании Disney и Pixar опубликовали официальный трейлер мультфильма "История игрушек — 4". Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Disney-Pixar.
Сюжет будущей ленты начинается после того, как Энди поступил в колледж, а Бонни (новая хозяйка игрушек) впервые пошла в детский сад. Именно это и стало началом целой череды событий, в которых участие примет и новый герой, созданный из пластиковой вилки.
Российская премьера мультфильма состоится 20 июня.
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