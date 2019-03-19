На Каннском фестивале снова не покажут фильмы от Netflix

В прошлом году компания не показывала свои ленты из-за новых правил в конкурсной программе.

Фильмы производства Netflix не будут показывать на Каннском кинофестивале даже вне конкурсной программы. Об этом сообщает Guardian.

В Каннах не покажут фильмы "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Прачечная" Стивена Содерберга с Мерил Стрип, новый фильм Ноа Баумбака, "Король" с Тимоти Шаламе и картину братьев Сафди Uncut Gems. Сам фестиваль пройдёт с 14 по 25 мая этого года.

Напомним, в 2018 году компания Netflix отказалась показывать свои фильмы в Каннах из-за новых правил, согласно которым в конкурсной программе не принимают участия ленты, которых не было во французском прокате. Netflix и организаторы фестиваля пытались вести переговоры, однако компромисса они так и не нашли.