Путин назвал престижным и интересным конкурс "Лидеры России"

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Путин назвал престижным и интересным конкурс "Лидеры России"

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Фото: © L!FE

Президент РФ Владимир Путин назвал престижным и интересным конкурс управленцев "Лидеры России". Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с финалистами конкурса.

Российский лидер также отметил рекордное число заявок на этот конкурс.

В этом году рекордное число заявок на этот конкурс — 227 тысяч. 300 финалистов. Все финалисты получат по миллиону рублей. А победители — 104 человека, тоже немало, получат кроме денежного вознаграждения ещё и наставников, — сказал президент.

Путин добавил, что все наставники опытные.

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