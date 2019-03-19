Путин назвал престижным и интересным конкурс "Лидеры России"

Президент РФ Владимир Путин назвал престижным и интересным конкурс управленцев "Лидеры России". Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с финалистами конкурса.
Российский лидер также отметил рекордное число заявок на этот конкурс.
— В этом году рекордное число заявок на этот конкурс — 227 тысяч. 300 финалистов. Все финалисты получат по миллиону рублей. А победители — 104 человека, тоже немало, получат кроме денежного вознаграждения ещё и наставников, — сказал президент.
Путин добавил, что все наставники опытные.
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