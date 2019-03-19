Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге на Украине

А вот блок действующего главы государства расположился лишь на третьей строчке списка.

Партия кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавила парламентский рейтинг в стране, набрав 22,4% голосов. Такие данные приводит группа "Рейтинг".

На втором месте расположилась "Батьковщина" Юлии Тимошенко — 19,1%. На третьей строчке находится "Блок Петра Порошенко" — 15,8% голосов.

За пределами тройки лидеров остались "Оппозиционная платформа — За жизнь" (10,2%), "Гражданская позиция", которой руководит экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,9%), "Радикальная партия" Олега Ляшко (6,1%) и другие.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский стал безоговорочным лидером предвыборной гонки на Украине.