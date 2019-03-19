Житель Пензы умер на руках у жены и внуков, не дождавшись бригады реанимации

Пожилой житель Пензы Николай И. умер на руках у своей жены, пока реанимационная бригада ехала на вызов в течение полутора часов. Об этом сообщает местный портал "Прогород58" со ссылкой на родственников погибшего.

— 14 марта мы с женой уехали на работу. Мне позвонила бабушка: "Миша, приезжай, дедушке плохо, скорая вызвала реанимацию". Я примчался, в доме были бабушка, её дочь с мужем и двое врачей — мужчина и женщина. Дедушке поставили капельницу, — рассказал Михаил Д., муж внучки умершего.

Мужчина сообщил, что Николай гулял на улице, когда почувствовал себя плохо. Он зашёл в дом, сказал жене: "Я тебя не вижу", после чего упал на пол. Приехавшая по вызову скорая осмотрела его и приняла решение о вызове реанимационной бригады, однако та приехала только через полтора часа. В течение этого времени родственнику пришлось помогать врачам скорой проводить реанимационные мероприятия: он делал дедушке искусственное дыхание.

После приезда скорой Михаил позвонил на горячую линию местного Минздрава, чтобы выяснить, почему реанимация ехала в Пензу из другого города, но там ему этого объяснить не смогли. В это время дедушка скончался.

Позднее Михаилу перезвонили с областной станции скорой помощи и сообщили, что у них нехватка бригад. Жалобы напрямую в местный Минздрав, направленные позднее, не дали результата.

По словам внучки погибшего Юлии Д., она намерена добиться справедливости и привлечения к ответственности виновных.