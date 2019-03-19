Путин рассказал "Лидерам России" о начале своей карьеры

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" раскрыл одну из деталей начала своей карьеры.
Один из присутствовавших на встрече сотрудников МВД РФ стал рассказывать Путину свою биографию, сообщив, что начинал с должности старшего оперуполномоченного.
— Карьерист, я начинал с должности младшего оперуполномоченного, — пошутил российский лидер.
Как уже сообщал Лайф, сегодня президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России".
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