Эксперт оценил итоги правления Назарбаева в Казахстане

По мнению заместителя директора Института стран СНГ, Назарбаев является одним из самых успешных лидеров постсоветского пространства.

Почти 30-летний период правления Нурсултана Назарбаева Казахстаном прошёл для этой страны с минимальными потрясениями, с минимальными потерями, что, безусловно, можно назвать достойным правлением. Такую оценку работе уже бывшего главы среднеазиатской республики дал в интервью Лайфу заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Если говорить по нашим отношениям, то, безусловно, Назарбаев был одним из инициаторов в своё время, когда это было, как говорится, не модно, интеграции на постсоветском пространстве. Приложил достаточно много сил к этому. В конце концов, идея Евразийского союза нынешнего — это его идея, — отмечает эксперт.

Владимир Жарихин подчёркивает, что, несмотря на курс интеграции с Россией, Назарбаев, являясь многомерным политиком, уделял внимание многовекторности развития казахских отношений. В том числе и с западными странами.

— Но в то же время он никогда не ставил под сомнение присутствие Казахстана в ОДКБ, всё-таки в военно-политической организации с Россией. Так что я бы сказал, что это один из самых достойных и один из самых успешных лидеров постсоветского пространства, — пояснил эксперт.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.