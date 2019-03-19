Синоптик заявил Лайфу, что в апрельских морозах нет ничего аномального

Особое внимание он обратил на географическое положение тех регионов, куда может вернуться сильный минус.

Холодная погода в северных регионах России в середине апреля не является какой-то аномалией. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Здесь ничего необычного нет — на Чукотке, в Якутии, Магаданской области такие морозы не редкость. Это обычно для апреля там, в тех краях, — сказал синоптик.

Специалист подчеркнул, что речь идёт не о Европейской части страны и не о Западной Сибири.

— Это северные широты, там такие явления не представляют никаких сенсаций, — добавил Синенков.

Ранее Лайф рассказывал, что в ряде российских регионов в апреле ожидается серьёзное похолодание — до минус 20 градусов.