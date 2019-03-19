Дана Борисова заявила, что не станет жертвой проклятия "Последнего героя"

По мнению телеведущей, она уже давно "обманула судьбу", невзирая на образ жизни и ошибки молодости.

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась соображениями по поводу мистической череды смертей участников телепроекта "Последний герой". Соответствующее заявление она сделала в своём аккаунте в "Инстаграме".

По мнению Борисовой, которая принимала участие в 3-м и 5-м сезоне телевизионного реалити-шоу, опасность от "проклятия" ей не угрожает. Телеведущая написала, что "давно обманула судьбу" и после того образа жизни, который она вела, и совершённых ею ошибок она "должна была уйти раньше всех".

Напомним, в последние дни в Сети активно обсуждается "проклятие" участников телепроекта "Последний герой". Некоторые СМИ обратили внимание на то, что Юлия Началова, которая умерла 16 марта в возрасте 38 лет от абсцесса, стала очередным звеном в этой цепи.

До этого при различных обстоятельствах прервались жизни автора проекта Сергея Супонева, ведущего первого сезона Сергея Бодрова, участников шоу Сергея Сакина и Яны Волковой, а также певицы Жанны Фриске, музыканта Криса Кельми, актрисы Веры Глаголевой и рэпера Кирилла Толмацкого.

Ранее Лайф писал о том, что продюсер "Последнего героя" прокомментировал слухи о мистической цепи смертей бывших участников телепроекта.