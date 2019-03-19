Матвиенко отреагировала на сообщения о возможных отставках губернаторов

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала нормальным плановым процессом возможные отставки губернаторов в регионах. Как отметила председатель верхней палаты парламента, они могут завершиться к середине апреля.
— Идёт нормальный, плановый процесс, замена губернаторского корпуса, — сказала она в беседе с журналистами.
Матвиенко добавила, что люди покидают свои места по разным причинам: у кого-то заканчивается второй срок, кто-то переходит на другую работу. Она добавила, что наряду с опытными руководителями стоят востребованные новые управленцы, с новым видением.
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