Путин заявил, что России нужны талантливые и мотивированные люди

Глава государства напомнил, что победители конкурса "Лидеры России", кроме денежного вознаграждения, получат ещё и очень опытных наставников.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что новые перспективы, которые открываются для победителей управленческого конкурса "Лидеры России", будут полезны как им самим, так и управленческим структурам.

— Мне приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на конкурс — 227 тысяч, 300 финалистов, все они получат по миллиону рублей, — сказал российский лидер на встрече с победителями конкурса.

Глава государства напомнил, что "победители — 104 человека — получат, кроме денежного вознаграждения, ещё и наставников — людей очень опытных, доказавших свою состоятельность результатами своего труда, результатами своей жизни".

Путин выразил надежду, что новые перспективы будут "не только интересны, но и полезны для разного рода деятельности — это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба".

— Практика предыдущих мероприятий такого рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто участвует в этих мероприятиях, — отметил президент.

По его оценке, "Лидеры России" становится всё более интересным и престижным конкурсом. При этом, добавил Путин, власти проводят и иные мероприятия, "связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных".