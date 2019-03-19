Блогера Соболева не позвали в новую соцсеть "Аура"

Доступ к соцсети можно получить только по приглашению действующего участника тестирования.

Популярного российского YouTube-блогера Николая Соболева пока не пригласили для тестирования нового социального сервиса "Яндекса" под названием "Аура". Об этом Соболев рассказал Лайфу.

— Мне никто не присылал приглашения. Нет, я могу на счёт соцсетей в целом (рассказать. — Прим. ред.). Но именно про "Ауру" не скажу конкретно ничего. Какое-то понимание есть. Но я же понимаю, что я ничего такого не могу говорить, пока сеть не запустилась, пока я её не тестировал, — заявил блогер.

Напомним, компания "Яндекс" начала бета-тестирование нового социального сервиса под названием "Аура". Работать он будет внутри собственного приложения фирмы. В настоящий момент проводится бета-тестирование среди сотрудников "Яндекса".