Губернатор Челябинской области Дубровский подал в отставку

Глава региона поясняет, что считает своё решение правильным поступком. Свой пост он занимал пять лет.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

— Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение, — заявил он.

Он поблагодарил всех за поддержку, которую ощущал все годы. Дубровский отметил, что интересы граждан были для него превыше всего. Губернатор отметил, что искренне уважает каждого жителя области.

— Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью, — пояснил губернатор.

Он уверен, что решение об отставке — это правильный поступок.

Пост губернатора Челябинской области Дубровский занимал с 2014 года.