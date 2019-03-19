Путин назначил и.о. главы Челябинской области, приняв отставку Дубровского

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Президент (Владимир) Путин принял отставку губернатора (Бориса) Дубровского. Исполняющим обязанности главы Челябинской области назначен Алексей Текслер, — сообщил представитель Кремля.
Текслер ранее занимал должность первого замминистра энергетики России. Добавим, ранее он окончил первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Немногим ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил о том, что подал в отставку. Свой пост он занимал с 2014 года.
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