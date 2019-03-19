Свинку Пеппу обвинили в сексизме из-за шутки про пожарных

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Свинку Пеппу обвинили в сексизме из-за шутки про пожарных

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Впрочем, деятели британского телевидения считают, что это всего лишь мультик, а потому обвинения — смешны.

Сотрудники пожарной охраны Лондона обвинили персонажа мультфильма "Свинка Пеппа" в сексизме. Об этом сообщает Independent.

Поводом для этого стала фраза "Мама-свинка одета, как пожарный", с которой начинался один из эпизодов. По мнению сотрудников пожарной службы, подобные заявления мешают привлечению на службу женщин, а саму фразу назвали "устаревшим гендерным стереотипом".

Впрочем, деятели британского телевидения считают, что это всего лишь мультик, а потому обвинения — смешны.

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