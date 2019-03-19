Гинеколог из Иркутской области получил 5 лет колонии за изнасилование студентки

Обвиняемый – известный среди местных жителей врач, который также заведовал отделением гинекологии в Тулунской больнице.

Суд признал виновным 37-летнего Дмитрия Кулакова, врача-гинеколога из города Тулун, в изнасиловании, сообщается в пресс-службе СКР по Иркутской области.

В середине марта прошлого года заведующий отделением гинекологии Тулунской больницы в своём кабинете изнасиловал 20-летнюю студентку медицинского колледжа. Пострадавшая незамедлительно обратилась с заявлением в отделение местной полиции. Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину на рабочем месте. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тулунский городской суд признал Кулакова виновным по статье 131 УК РФ "Изнасилование" и статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Бывшего врача приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее Лайф писал, что в Омске 40-летняя женщина — фельдшер скорой помощи заявила об изнасиловании со стороны двоих коллег во время дежурства 1 января.