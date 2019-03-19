Поклонники Веры Брежневой заподозрили певицу в романе с Даном Баланом

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Поклонники Веры Брежневой заподозрили певицу в романе с Даном Баланом

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Вера Брежнева и Дан Балан. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Поводом для слухов стал отрывок из их совместного клипа на песню "Наше лето", который вышел в 2017 году, но почему-то о совместном творчестве певица решила вспомнить сейчас.

Поклонники певицы Веры Брежневой заподозрили исполнительницу в романе с молдавским певцом Даном Баланом. Как сообщает портал "Дни.ру", поводом для сплетен стал их совместный ролик.

Мы не знаем, что нас ожидает, поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни, — подписала видео артистка на своей странице в "Инстаграме".

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Примечательно, что подобные комментарии певица оставила без ответа, хотя отвечала на другие.

Если говорить о ролике, который певица опубликовала в своём аккаунте, — отрывке совместного клипа с Даном Баланом "Наше лето", который вышел в 2017 году, но по непонятным причинам решила вспомнить об их совместной работе только сейчас.

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