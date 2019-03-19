Финалисты "Лидеров России" рассказали Лайфу о впечатлениях от встречи с Путиным

Победители конкурса отмечают, что не ожидали от президента такой открытости и внимания к каждому участнику проекта.

Победители второго конкурса управленцев "Лидеры России" сегодня встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Участники встречи обсудили как сам конкурс, так и личные проекты. В разговоре с Лайфом большинство из участников конкурса отметили те открытость и внимание, которые по отношению к ним проявил глава государства.

— Мне запомнилось то внимание, которое Владимир Владимирович уделял каждому. То есть звучали вопросы, которые показывали, что та информация, которую мы предоставляли президенту, мимо него не проходила. И каждый факт с Владимиром Владимировичем обсуждался, и задавались нужные вопросы в нужное время, — рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического онкодиспансера Татарстана Владимир Жаворонков.

Другой победитель — замглавы Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Волокницкая отметила, что напряжение среди участников встречи моментально спало, как только Владимир Путин появился в зале. Способствовала этому приятная беседа, тон которой задал президент.

— Несмотря на то, что он много шутил, мы затронули разные важные темы. Затронули многие масштабные проекты в отраслях разных. Было действительно интересно, мне кажется, нам всем, — отметила финансовый менеджер отдела цепочки поставок ООО "Юнилевер Русь" Костикова Светлана.

Как ранее писал Лайф, второе состязание управленцев началось 10 октября 2018 года. Более 227 тысяч человек подали заявки для регистрации, из которых в очные полуфиналы прошло более 3,3 тысячи участников. Победителями второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали 104 человека.