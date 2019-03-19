Путин заявил о необходимости развивать транспортные артерии Крыма

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Путин заявил о необходимости развивать транспортные артерии Крыма

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Для этого необходимо понять, как устроена вся логистика и как железную дорогу совместить с автомобильными.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" заявил о необходимости развития всей транспортной артерии Крыма и соответствующей инфраструктуры после запуска железнодорожной части Крымского моста.

Просто железка через мост прошла и всё — этого недостаточно, нужно, чтобы она расходилась по полуострову как следует и эффективно работала вместе с другими составляющими транспортной артерии, в том числе и с шоссейными дорогами, с автомобильными, — отметил глава государства.

Для этого необходимо понять, как устроена вся логистика и как железную дорогу совместить с автомобильными для их логичного развития. В качестве примера он привёл развитие электросетей Крыма и открытие энергомоста из Тамани.

Президент отдельно отметил, что вопросами организации транспортной инфраструктуры занимается Минтранс, однако необходимо участие и организаций с полуострова.

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