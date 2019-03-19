Путин: Желающих стать наставниками "Лидеров России" становится всё больше

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Путин: Желающих стать наставниками "Лидеров России" становится всё больше

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

По словам российского лидера, в текущем году такое желание изъявили 93 человека.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями управленческого конкурса "Лидеры России" указал на то, что чиновники и топ-менеджеры компаний в этом году проявили высокий интерес к институту наставничества.

В этом году наставников будет больше, чем в прошлом. В прошлом было 70, а в этом году изъявили желание из людей, работающих в высших эшелонах власти или в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека, так что с этим всё будет нормально, — сообщил президент.

Ранее Путин выразил надежду на то, что новые перспективы, открывающиеся для победителей "Лидеров России", будут полезны как им самим, так и управленческим структурам.

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