Путин: Желающих стать наставниками "Лидеров России" становится всё больше

По словам российского лидера, в текущем году такое желание изъявили 93 человека.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями управленческого конкурса "Лидеры России" указал на то, что чиновники и топ-менеджеры компаний в этом году проявили высокий интерес к институту наставничества.

— В этом году наставников будет больше, чем в прошлом. В прошлом было 70, а в этом году изъявили желание из людей, работающих в высших эшелонах власти или в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека, так что с этим всё будет нормально, — сообщил президент.

Ранее Путин выразил надежду на то, что новые перспективы, открывающиеся для победителей "Лидеров России", будут полезны как им самим, так и управленческим структурам.