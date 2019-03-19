МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым без рассмотрения

В дипведомстве также призвали своих коллег из Киева "признать реальность" и выбор жителей Крыма.

МИД России вернул Украине ноту протеста, направленную в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, без рассмотрения. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства.

— Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции, — говорится в заявлении.

По словам дипломатов, никто не вправе влиять на график российского лидера. На Смоленской площади призвали Киев "признать реальность" и выбор жителей Крыма и Севастополя, которые в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией, а изменить это не способны никакие заявления разных политиков и других украинских деятелей.

Напомним, 18 марта по всему полуострову прошли праздничные мероприятия в связи с пятой годовщиной воссоединения с РФ. Крым в этот день посетил президент Владимир Путин. Он пообщался с жителями полуострова и отметил, что Крымская весна — это новая веха в истории страны. Глава государства также поздравил крымчан со сцены на центральной площади Симферополя.