Шнуров в стихах ответил Гришковцу на обвинения в предательстве

Российский рок-музыкант, лидер групп "Ленинград" и "Рубль" Сергей Шнуров ответил писателю Евгению Гришковцу, который несколькими днями ранее обвинил его в предательстве.

— Евгений, вы — совсем не мой писатель, но драмы в этом нет и криминала. Сегодня я чуть выше номинала, а завтра вы. И вся драматургия, — написал музыкант в своем Instagram.

Кроме этого музыкант заметил, что в современном обществе невозможно спрятаться и некуда деться от "мнений всяких и сенсаций".

— Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, — "предатель представлений Гришковца" о жизни, творчестве, любви, в конце концов. Я в вашем личном топе подлецов на первом месте, но не боле, — закончил Сергей Шнуров.

Ранее Лайф писал о том, что Евгений Гришковец заявил, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров превратился из "безбашенного, неуправляемого рок-н-рольного благородного разбойника" в предателя, презирающего своих поклонников. Также известный российский писатель и драматург объявил, что феномен Шнура заключается в том, что он — предатель.