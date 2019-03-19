Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области Текслером

Российский лидер указал на большой управленческий опыт собеседника, который тот приобрёл, работая первым замминистра энергетики в течение шести лет.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".

Путин указал на то, что Текслеру предстоит возглавить важный регион. В ответ тот заверил президента, что приложит все усилия, чтобы получить поддержку жителей Челябинской области.

Как отметил российский лидер, Текслер родился в Челябинске и прожил там более 16 лет.

— Это ваш родной город, вы его хорошо знаете и, в целом, в этом большом регионе продолжали довольно долго жить, работать, и Норильск возглавляли — один из наших промышленных городов, — добавил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул большой управленческий опыт собеседника, который тот приобрёл, работая первым замминистра энергетики в течение шести лет.

Президент спросил у нового и.о. главы региона, как тот относится к назначению, а также поинтересовался, что Текслер видит в качестве приоритетных задач развития этого чрезвычайно важного промышленного региона. Путин также добавил, что собеседнику придётся решать и проблемы самого Челябинска, в том числе с экологией.

— Я готов возглавить регион. Спасибо за доверие, — ответил Текслер, уточнив, что важно будет заслужить доверие местных жителей и их поддержку.

Говоря об основных задачах, на которых ему нужно будет сосредоточиться, Текслер пообещал, что в фокусе его внимания будут нацпроекты, в том числе экологические. Также в круге забот и.о. губернатора — социально-экономическое развитие региона, дороги и сельское хозяйство.

— Готов работать, буду стараться, — резюмировал Текслер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что глава государства принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности Алексея Текслера.

Отметим, Текслер окончил первый поток программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.