Оренбуржец, сбивший на огромной скорости бывшую супругу, угрожал её зарезать

Женщина уже как два года находится в разводе с супругом, и тот всё это время не даёт ей покоя, так как хочет забрать дочь.

Жительница города Сорочинска Оренбургской области, которую на огромной скорости сбил экс-супруг, рассказала, что бывший муж за 15 минут до ДТП угрожал её зарезать. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Он мне писал за 15 минут до этого, что зарежет… А тут увидел, что я из магазина иду, и решил задавить… Он дочку хочет забрать… — говорит пострадавшая.

По её словам, с супругом она развелась два года назад, так как он злоупотреблял алкоголем.

— И всё это время он не даёт мне спокойно жить. Он вывозил меня за город, я убегала от него… — рассказывает девушка.

Она добавила, что писала в полицию заявления, прикрепляла скриншоты с угрозами. После этого инцидента она надеется, что её наконец-то "оградят от него".

Как сообщалось ранее, девушка получила множественные ушибы, в том числе ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.