Додон прокомментировал Лайфу отставку Назарбаева: Это выдающийся человек

Молдавский лидер благодарен президенту Казахстана за то, что при его содействии Кишинёв получил статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, объявивший сегодня об отставке, останется для него мудрым наставником и советчиком. Об этом политик рассказал в беседе с Лайфом.

— Для меня это была неожиданная отставка, — признался Додон. — Считаю, что это выдающийся человек, который очень много сделал для своей страны, для своего народа. И я очень высоко оцениваю его роль в новых интеграционных проектах пространства СНГ. Он является одним из вдохновителей сначала Таможенного союза, потом и ЕврАзЭС.

Молдавский лидер напомнил, что именно благодаря позиции Назарбаева Кишинёв в своё время получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом сообществе.

— Надеюсь, будем ещё с ним встречаться, сотрудничать, спрашивать у него совета, как я это делал уже не раз, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, Назарбаев возглавлял республику с момента получения ею независимости, то есть без малого 30 лет. Нынешний срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.