Кононенко примерил на МКС маску для аварий с утечками аммиака

Средство способно обеспечить защиту органов дыхания в случае нештатных ситуаций.

Российский космонавт Олег Кононенко во время нахождения на МКС примерил маску, предназначенную для аварий с утечками аммиака. Об этом сообщается на официальной странице "Роскосмоса" в социальной сети "ВКонтакте".

— Экипажи МКС, уже находясь на станции, должны ознакомиться со всем аварийным оборудованием, которое имеется на борту. Космонавты и астронавты как минимум один раз за экспедицию проходят тренировку по использованию аварийной маски, — говорится в сообщении.

Маска способна защитить органы дыхания в случае нештатной ситуации, а тренировка способствует отработке навыков по её надеванию и использованию.

При этом в каждой аварийной ситуации применяются картриджи разных цветов. Так, розовые используются при утечке аммиака, а оранжевые — после пожара.