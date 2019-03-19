США расширили санкции против Венесуэлы

На этот раз ужесточение ограничительных мер вновь коснулось одной из государственных компаний республики.

Соединённые Штаты расширили санкции против Венесуэлы и внесли в чёрный список государственную золотодобывающую корпорацию Minerven, а также её главу — Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США. Отмечается, что при этом две гражданки страны, однофамилицы директора Minerven, были из списка исключены.

Своё решение Управление по контролю за иностранными активами объяснило тем, что компания по добыче металлов продолжает поддерживать "незаконный" режим президента Николаса Мадуро.

Также в заявлении Минфина США говорится о том, что режим Мадуро направлен на "узурпирование" власти Национального собрания и лишение Венесуэлы природного богатства. По заявлению ведомства, заповедные районы терпят бедственное положение, леса вырубаются, среда обитания разрушается, а коренное население страны подвергается опасности — местные общины попадают под воздействие опасных токсинов.

— Мы будем активно преследовать тех, кто связан с незаконной торговлей золотом под протекцией Мадуро, которая способствует этому финансовому, гуманитарному и экологическому кризису, — заявил министр финансов Стивен Мнучин.