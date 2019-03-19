В Москве хирурги вытащили из желудка ребёнка декоративный голубой кристалл

Хирурги московской Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы сумели извлечь из желудка четырёхлетнего мальчика декоративный кристалл. Об этом Лайфу рассказали в лечебном учреждении.
Мама мальчика рассказала, что он очень часто с ним играл, облизывал, однако в какой-то момент пожаловался, что проглотил его. После этого он выпил около двух литров воды, а при приёме пищи жаловался на боль в груди и позывы к рвоте. В итоге было решено обратиться за помощью в больницу.
Сам факт попадания в желудок инородных тел может быть опасен для здоровья детей. В подобном случае возникает риск серьёзных осложнений, а их степень тяжести зависит от размера проглоченного предмета.
— Ежедневно в нашу клинику обращаются дети с проглоченными инородными телами, при позднем обращении есть опасность развития осложнений: перфорация полого органа, перитонит. Прошу родителей быть бдительными и насторожёнными в этой обсуждаемой теме, — рассказал главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.
Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение медучреждения, где ему был сделан рентген грудной и брюшной полости. Однако на снимках посторонний предмет обнаружен не был. Найти его удалось только после проведения дополнительного диагностического эндоскопического исследования. Оказался он на дне желудка, а извлечь его удалось при помощи экстрактора.
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