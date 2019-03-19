Росстат перейдёт на новую методику подсчёта доходов населения

Росстат изменил методологию подсчёта доходов граждан РФ, сообщает РИА "Новости". Глава ведомства Павел Малков рассказал, что данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже согласно нововведениям.
— Нужно переходить на новую методику — она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные, — рассказал Малков.
Уточняется, что переход на обновлённую методологию будет сопровождаться пересчётом данных начиная с 2013 года. Известно также, что теперь Росстат будет публиковать сведения по денежным доходам не ежемесячно, как он это делает сейчас, а ежеквартально.
Напомним, ранее Росстат рассказал, сколько зарабатывают чиновники.
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