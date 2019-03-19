Казахский оппозиционер рассказал подробности отставки Назарбаева

По словам Амиржана Косанова, решение об уходе экс-президент Казахстана принял давно и тщательно готовился к этому.

Объявивший об уходе в отставку уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устал от пребывания на президентской должности на протяжении почти 30 лет. Такое утверждение в интервью телеканалу "360" сделал казахский оппозиционный политик Амиржан Косанов. По его данным, отставка Назарбаева готовилась давно. И в то же время, подчёркивает Косанов, от реальной власти Назарбаев не ушёл.

— Официальная оппозиция в Казахстане ликвидирована. Партийное поле зачищено. Все будут ждать выдвижения кандидата на пост президента от правящей партии, председателем которой остаётся Назарбаев. Год назад на законодательном уровне была ликвидирована возможность самовыдвижения в президенты, — отметил политик.

Амиржан Косанов уточнил, что в сложившихся условиях казахстанская оппозиция должна объединиться и выдвинуть единого кандидата на выборах нового главы государства.

Также политик сделал прогноз относительно того, какое настроение будет царить среди граждан его страны в связи с отставкой Назарбаева. Он подчеркнул, что, несмотря на уход, экс-президент остаётся влиятельнейшей фигурой в Казахстане, а потому никаких серьёзных перемен не ожидается.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.