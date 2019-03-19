СМИ: Франция выдала ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничёва

При этом официальный Париж не обращался с запросом о его задержании и возможной выдаче.

Французские власти выдали ордер на арест бывшего руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики России (ВФЛА) Валентина Балахничёва. Об этом сообщает агентство AFP.

Его, как отмечается, признали виновным в том, что он решил не наказывать за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову. Кроме того, его обвинили в том, что он не воспрепятствовал участию Шобуховой в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.

Как утверждает агентство, дело Шобуховой может привести к аресту бывшего старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Франция на данный момент не обращалась к России с запросом о задержании и возможной выдаче Балахничёва.

— Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничёва и Мельникова, — говорит источник.