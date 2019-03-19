Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию и передал Асаду послание от Путина

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Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию и передал Асаду послание от Путина

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил поездку в Дамаск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, министр провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание от его российского коллеги.

В ходе переговоров, в частности, обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, а также различные аспекты обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Содержание послания в Минобороны РФ не озвучили.

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