Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил поездку в Дамаск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, министр провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание от его российского коллеги.

В ходе переговоров, в частности, обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, а также различные аспекты обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Содержание послания в Минобороны РФ не озвучили.