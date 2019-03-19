Пушков высмеял слова Порошенко, который отказался "варить кашу" с Путиным

Как отметил российский сенатор, рейтинг украинского лидера в его стране снижается, в таком случае Порошенко может лишиться права варить любую кашу.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что он не собирается "варить кашу" с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пушкова, рейтинг поддержки украинским населением главы Незалежной настолько низок, что с ним любую "кашу не сваришь".

— Порошенко может лишиться права варить любую кашу: если верить соцопросам на Украине, разрыв между ним и Зеленским составляет уже 20%. Чтобы победить при таком разрыве, Порошенко нужна не просто фальсификация, а чудовищная фальсификация. С таким рейтингом хорошей каши не сваришь, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Порошенко может лишиться права варить любую кашу: если верить соцопросам на Украине, разрыв между ним и Зеленским составляет уже 20%. Чтобы победить при таком разрыве, Порошенко нужна не просто фальсификация, а чудовищная фальсификация. С таким рейтингом хорошей каши не сваришь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2019 г.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не намерен "варить кашу" и "бегать на рыбалку" с властями РФ. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина, который в ходе встречи с крымчанами отметил, что с нынешним руководством Украины "вряд ли можно сварить кашу".

Как сообщал Лайф, 31 марта на Украине пройдут выборы нового президента страны. Согласно соцопросам, действующий глава государства Пётр Порошенко является лидером антирейтинга. За него ни в коем случае не собирается голосовать около 50% избирателей.