Минпромторг серьёзно ужесточит правила продажи топлива на АЗС

Согласно подсчётам Росстандарта, доля суррогата на топливном рынке составляет 9%.

Министерство промышленности и торговли России намерено ужесточить правила продажи бензина и дизельного топлива на АЗС, так как доля фальсифицированного топлива сейчас на рынке составляет 9%, сообщает ТАСС.

— Использование такого топлива наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан, — рассказали в Минпромторге.

В частности, ведомство запретит продажи любых видов жидкого автомобильного топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса "Евро-5".

Ожидается, что проект по изменениям в правилах продажи топлива примут в четвёртом квартале 2019 года. После этого АЗС начнут проверять на наличие суррогатного бензина и дизеля.

Ранее Лайф писал, что Минпромторг предложил способ снизить цены на продукты.