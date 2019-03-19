Трамп не исключает вступления Бразилии в НАТО

Глава Белого дома также намерен обсудить со своим коллегой возможную военную операцию против Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару не стал исключать вступления латиноамериканской страны в НАТО или же возможности предоставления ей некоего южного статуса.

— Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом, — заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома также намерен обсудить со своим коллегой возможную военную операцию против Венесуэлы. Сам же Трамп выразил мнение, что может говорить за двоих.

Российский МИД уже отреагировал на данное заявление. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что Москва внимательно изучит слова Трампа.