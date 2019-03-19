Студия Барака Обамы может снять фильм об отце Винус и Серены Уильямс

До этого стало известно, что главную роль — Ричарда Уильямса — сыграет актёр Уилл Смит.

Киностудия Higher Ground Productions, которая базируется на платформе Netflix, может снять фильм "Король Ричард" — об отце теннисисток Винус и Серены Уильямс Ричарде. Компания принадлежит бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель. Об этом сообщает Variety.

В число претендентов на право снять фильм также входят киностудии Warner Bros., Paramount Pictures, TriStar, MRC. На съёмки фильма планируется потратить 60 миллионов долларов. Сумма включает не только гонорары Смита, продюсера и сценариста, но и стоимость съёмок с авторскими правами.

Режиссёрами фильма станут Тревор и Тим Уайты ("Тёмный рыцарь: Возрождение легенды"). Ранее сообщалось, что главную роль исполнит Уилл Смит.