До конца года в Москве откроют минимум восемь новых станций метро

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До конца года в Москве откроют минимум восемь новых станций метро

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как минимум восемь новых станций Московского метрополитена заработают для пассажиров до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Так, в 2019 году будут открыты станции Сокольнической линии "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка", а также первый участок новой Некрасовской линии — станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

В 2020 году планируется открытие второго участка Некрасовской линии. Бочкарев также напомнил, что в прошлом году в столице было открыто рекордное количество новых станций —17.

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