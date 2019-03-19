Boeing 777 совершил экстренную посадку в Канаде

Самолёт авиакомпании British Airways, летевший рейсом Нью-Йорк — Лондон, 19 марта экстренно сел в канадском Сент-Джонсе из-за подозрений о возгорании в багажном отсеке, сообщает Globalnews.ca.
Пассажирский борт благополучно совершил посадку. В самолёте находилось 209 человек — никто не пострадал.
Сейчас специалисты проверяют авиалайнер на наличие неполадок и признаков возгорания. Пассажирам предоставили номера в гостинице, пока не прилетит запасной самолёт британского авиаперевозчика, чтобы доставить их в Великобританию.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирске самолёт прервал взлёт из-за сигнала о неисправности двигателя.
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