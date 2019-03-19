Boeing 777 совершил экстренную посадку в Канаде

ЧП произошло в ночь на 19 марта. На борту авиалайнера находилось 209 пассажиров.

Самолёт авиакомпании British Airways, летевший рейсом Нью-Йорк — Лондон, 19 марта экстренно сел в канадском Сент-Джонсе из-за подозрений о возгорании в багажном отсеке, сообщает Globalnews.ca.

Пассажирский борт благополучно совершил посадку. В самолёте находилось 209 человек — никто не пострадал.

Сейчас специалисты проверяют авиалайнер на наличие неполадок и признаков возгорания. Пассажирам предоставили номера в гостинице, пока не прилетит запасной самолёт британского авиаперевозчика, чтобы доставить их в Великобританию.

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске самолёт прервал взлёт из-за сигнала о неисправности двигателя.