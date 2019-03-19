Госдеп США выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном

При этом Астану назвали "приоритетным стратегическим партнёром" Вашингтона и отметили крепкие двусторонние отношения, установившиеся между странами.

В Вашингтоне надеются, что после ухода Нурсултана Назарбаева с должности президента Казахстана страны продолжат тесное сотрудничество по ряду вопросов. Об этом сообщил представитель Госдепа США.

— Мы в курсе решения президента Нурсултана Назарбаева уйти в отставку и назначения председателя сената Касым-Жомарта Токаева и.о. президента, — подчеркнул представитель ведомства.

При этом он назвал Казахстан "приоритетным стратегическим партнёром" Вашингтона и отметил крепкие двусторонние отношения, установившиеся между странами.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.